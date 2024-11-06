06 ноября 2024

В ХМАО снизилось количество детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО проживают более семи тысяч детей-сирот
В ХМАО проживают более семи тысяч детей-сирот Фото:

Более семи тысяч детей числятся в ХМАО сиротами и оставшимися без попечения родителей. Показатель стал ниже за предыдущие два года. Об этом сообщила детский омбудсмен по округу Людмила Низамова в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день в Югре проживает 7 133 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 7 116 детей (99,8%) воспитываются в семьях опекунов, попечителей, усыновителей, в приемных семьях», — рассказала Низамова.

На начало ноября 2023 года в ХМАО насчитывалось 7 377 детей-сирот. А в 2022 году их было 7 438. При этом, 99,9% из общего числа за предыдущие два года были устроены в приемные семьи, либо жили с опекунами

Ранее URA.RU сообщало, что за последние полтора года югорчанки оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили на воспитание в замещающие семьи.

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Более семи тысяч детей числятся в ХМАО сиротами и оставшимися без попечения родителей. Показатель стал ниже за предыдущие два года. Об этом сообщила детский омбудсмен по округу Людмила Низамова в соцсети «ВКонтакте». «На сегодняшний день в Югре проживает 7 133 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 7 116 детей (99,8%) воспитываются в семьях опекунов, попечителей, усыновителей, в приемных семьях», — рассказала Низамова. На начало ноября 2023 года в ХМАО насчитывалось 7 377 детей-сирот. А в 2022 году их было 7 438. При этом, 99,9% из общего числа за предыдущие два года были устроены в приемные семьи, либо жили с опекунами Ранее URA.RU сообщало, что за последние полтора года югорчанки оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили на воспитание в замещающие семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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