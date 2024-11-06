В ХМАО снизилось количество детей-сирот

Более семи тысяч детей числятся в ХМАО сиротами и оставшимися без попечения родителей. Показатель стал ниже за предыдущие два года. Об этом сообщила детский омбудсмен по округу Людмила Низамова в соцсети «ВКонтакте».
«На сегодняшний день в Югре проживает 7 133 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 7 116 детей (99,8%) воспитываются в семьях опекунов, попечителей, усыновителей, в приемных семьях», — рассказала Низамова.
На начало ноября 2023 года в ХМАО насчитывалось 7 377 детей-сирот. А в 2022 году их было 7 438. При этом, 99,9% из общего числа за предыдущие два года были устроены в приемные семьи, либо жили с опекунами
Ранее URA.RU сообщало, что за последние полтора года югорчанки оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили на воспитание в замещающие семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!