Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников

Над четырьмя регионами РФ сбили 17 БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За прошедшую ночь российские средства ПВО над четырьмя регионами сбили 17 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За ночь сбиты 17 украинских БПЛА», — заявили в российском оборонном ведомстве. Так, дроны противника были уничтожены над Брянской, Саратовской, Воронежской и Белгородской областями.
Сутками ранее над регионами России были сбиты 15 БПЛА. В Воронежской области — 14 дронов, в Белгородской области — один дрон.
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