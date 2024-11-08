Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников

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Над четырьмя регионами РФ сбили 17 БПЛА
Над четырьмя регионами РФ сбили 17 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российские средства ПВО над четырьмя регионами сбили 17 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«За ночь сбиты 17 украинских БПЛА», — заявили в российском оборонном ведомстве. Так, дроны противника были уничтожены над Брянской, Саратовской, Воронежской и Белгородской областями. 

Сутками ранее над регионами России были сбиты 15 БПЛА. В Воронежской области — 14 дронов, в Белгородской области — один дрон. 

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За прошедшую ночь российские средства ПВО над четырьмя регионами сбили 17 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «За ночь сбиты 17 украинских БПЛА», — заявили в российском оборонном ведомстве. Так, дроны противника были уничтожены над Брянской, Саратовской, Воронежской и Белгородской областями.  Сутками ранее над регионами России были сбиты 15 БПЛА. В Воронежской области — 14 дронов, в Белгородской области — один дрон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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