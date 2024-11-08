Студенткам в Хабаровском крае заплатят 100 тысяч за рождение ребенка

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Студенток в Хабаровском крае ждут выплаты при рождении ребенка
Студенток в Хабаровском крае ждут выплаты при рождении ребенка Фото:

Депутаты Хабаровского края одобрили законопроект, согласно которому студентки, родившие ребенка, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте законодательной Думы региона. 

«Предлагаемая мера социальной поддержки направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия женщин, очно обучающихся в крае», — сообщила пресс-служба регионального парламента. На единовременную выплату смогут рассчитывать студентки от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в краевых ВУЗах и СУЗах. Для этих целей из областного бюджета в 2025 году будет выделено 40 миллионов рублей.

С января по август 2024 года в крае родилось 7 703 ребенка. Это на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам замминистра социальной защиты региона Натальи Нелюбиной, динамика рождаемости в крае снижается, женщины откладывают рождение детей. «Средний возраст матери увеличивается, — заявила она на заседании Думы. — Кроме того, ежегодно фиксируется уменьшение внутренних потребностей семей в малышах».

Ранее подобная мера поддержки была принята в ряде российских регионов. Единовременную выплату студенткам при рождении ребенка уже сейчас предоставляют в Карелии, Красноярском, Пермском крае, в Самарской области. В Челябинской области молодым родителям, обучающимся очно, предоставляют «студенческий капитал» в размере миллиона рублей. Эти деньги можно тратить на покупку или аренду жилья, получение первого образования, медицинские услуги, оплату садика.

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Депутаты Хабаровского края одобрили законопроект, согласно которому студентки, родившие ребенка, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте законодательной Думы региона.  «Предлагаемая мера социальной поддержки направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия женщин, очно обучающихся в крае», — сообщила пресс-служба регионального парламента. На единовременную выплату смогут рассчитывать студентки от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в краевых ВУЗах и СУЗах. Для этих целей из областного бюджета в 2025 году будет выделено 40 миллионов рублей. С января по август 2024 года в крае родилось 7 703 ребенка. Это на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам замминистра социальной защиты региона Натальи Нелюбиной, динамика рождаемости в крае снижается, женщины откладывают рождение детей. «Средний возраст матери увеличивается, — заявила она на заседании Думы. — Кроме того, ежегодно фиксируется уменьшение внутренних потребностей семей в малышах». Ранее подобная мера поддержки была принята в ряде российских регионов. Единовременную выплату студенткам при рождении ребенка уже сейчас предоставляют в Карелии, Красноярском, Пермском крае, в Самарской области. В Челябинской области молодым родителям, обучающимся очно, предоставляют «студенческий капитал» в размере миллиона рублей. Эти деньги можно тратить на покупку или аренду жилья, получение первого образования, медицинские услуги, оплату садика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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