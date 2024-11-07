В Перми появится «квартал ученых»

Власти Перми намерены переименовать две улицы, а также дать названия четырем новым. Все они находятся рядом со строящимся жилым комплексом «Камаполис» в Дзержинском районе, где ранее был мясокомбинат. Улицы будут названы в честь ученых, следует из документов городского Совета по топонимике.
Улицу Сухобруса предлагается переименовать в честь ученого палеонтолога Петра Чудинова, который изучал фауну ископаемых позвоночных в районе Очера. Улица Лесозаводская будет носить имя геолога Павла Преображенского — первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти. Что касается новых улиц, то они будут названы в честь основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, бывшего ректора Пермского государственного университета Виктора Живописцева и геолога, экс-проректора университета Георгия Максимовича.
Кроме этого, предлагается переименовать остановку общественного транспорта «Мясокомбинат» в «Микрорайон Заимка». Инициативу предстоит утвердить совету по топонимике, а затем городской думе.
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