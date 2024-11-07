07 ноября 2024

В Перми появится «квартал ученых»

В бывшей промзоне у нового ЖК в Перми улицы назовут и переименуют в честь ученых
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые улицы появятся в ЖК «Камаполис» (архивное фото)
Новые улицы появятся в ЖК «Камаполис» (архивное фото) Фото:

Власти Перми намерены переименовать две улицы, а также дать названия четырем новым. Все они находятся рядом со строящимся жилым комплексом «Камаполис» в Дзержинском районе, где ранее был мясокомбинат. Улицы будут названы в честь ученых, следует из документов городского Совета по топонимике.

Улицу Сухобруса предлагается переименовать в честь ученого палеонтолога Петра Чудинова, который изучал фауну ископаемых позвоночных в районе Очера. Улица Лесозаводская будет носить имя геолога Павла Преображенского — первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти. Что касается новых улиц, то они будут названы в честь основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, бывшего ректора Пермского государственного университета Виктора Живописцева и геолога, экс-проректора университета Георгия Максимовича.

Кроме этого, предлагается переименовать остановку общественного транспорта «Мясокомбинат» в «Микрорайон Заимка». Инициативу предстоит утвердить совету по топонимике, а затем городской думе.

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Власти Перми намерены переименовать две улицы, а также дать названия четырем новым. Все они находятся рядом со строящимся жилым комплексом «Камаполис» в Дзержинском районе, где ранее был мясокомбинат. Улицы будут названы в честь ученых, следует из документов городского Совета по топонимике. Улицу Сухобруса предлагается переименовать в честь ученого палеонтолога Петра Чудинова, который изучал фауну ископаемых позвоночных в районе Очера. Улица Лесозаводская будет носить имя геолога Павла Преображенского — первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти. Что касается новых улиц, то они будут названы в честь основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, бывшего ректора Пермского государственного университета Виктора Живописцева и геолога, экс-проректора университета Георгия Максимовича. Кроме этого, предлагается переименовать остановку общественного транспорта «Мясокомбинат» в «Микрорайон Заимка». Инициативу предстоит утвердить совету по топонимике, а затем городской думе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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