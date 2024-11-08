Хуситы сбили на севере Йемена беспилотник США MQ-9

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На севере Йемена ракетами был сбит разведывательный беспилотник США MQ-9
На севере Йемена ракетами был сбит разведывательный беспилотник США MQ-9 Фото:

Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена, ракетами сбили разведывательный беспилотник США MQ-9. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«Силы ПВО „Ансар Алла“ сбили ракетой „земля-воздух“ американский разведывательный беспилотник MQ-9, который находился в небе над провинцией Эль-Джауф на севере Йемена недалеко от границы с Саудовской Аравией», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости». 

Ранее йеменский военный источник сообщил, что США и Великобритания совместно нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда (Йемен), где также находится полоса для военных самолетов. Город на данный момент контролируют хуситы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена, ракетами сбили разведывательный беспилотник США MQ-9. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.  «Силы ПВО „Ансар Алла“ сбили ракетой „земля-воздух“ американский разведывательный беспилотник MQ-9, который находился в небе над провинцией Эль-Джауф на севере Йемена недалеко от границы с Саудовской Аравией», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости».  Ранее йеменский военный источник сообщил, что США и Великобритания совместно нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда (Йемен), где также находится полоса для военных самолетов. Город на данный момент контролируют хуситы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...