Хуситы сбили на севере Йемена беспилотник США MQ-9

Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена, ракетами сбили разведывательный беспилотник США MQ-9. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Силы ПВО „Ансар Алла“ сбили ракетой „земля-воздух“ американский разведывательный беспилотник MQ-9, который находился в небе над провинцией Эль-Джауф на севере Йемена недалеко от границы с Саудовской Аравией», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее йеменский военный источник сообщил, что США и Великобритания совместно нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда (Йемен), где также находится полоса для военных самолетов. Город на данный момент контролируют хуситы.
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