Пермская «Единая Россия» затевает реформу

Пермская «Единая Россия» занялась переформатированием первичных организаций. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев, основная задача — вовлечь актив партии в местную повестку, научив пользоваться всеми финансовыми инструментами, которые есть в Прикамье. Для этой цели будет создан региональный совет первичных организаций.
«В Пермском крае будет создан региональный совет первичных организаций. Это новый формат, призванный усилить работу с „первичками“. Задача — научить актив партии и вновь избранных депутатов от партии участвовать в решении местных задач, используя имеющиеся инструменты в крае. То есть программы благоустройства, образования, гранты и другие», — отметил Григорьев.
Он добавил, что 22 ноября в Прикамье состоится форум первичных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что задачу по переформатированию местных отделений в июле поставил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Они должны стать менее формализованными и активнее взаимодействовать с жителями.
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