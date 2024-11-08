Пермская «Единая Россия» затевает реформу

В пермской «Единой России» появится новое подразделение
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ЕР должна стать ближе к жителям
ЕР должна стать ближе к жителям Фото:

Пермская «Единая Россия» занялась переформатированием первичных организаций. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев, основная задача — вовлечь актив партии в местную повестку, научив пользоваться всеми финансовыми инструментами, которые есть в Прикамье. Для этой цели будет создан региональный совет первичных организаций.

«В Пермском крае будет создан региональный совет первичных организаций. Это новый формат, призванный усилить работу с „первичками“. Задача — научить актив партии и вновь избранных депутатов от партии участвовать в решении местных задач, используя имеющиеся инструменты в крае. То есть программы благоустройства, образования, гранты и другие», — отметил Григорьев.

Он добавил, что 22 ноября в Прикамье состоится форум первичных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что задачу по переформатированию местных отделений в июле поставил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Они должны стать менее формализованными и активнее взаимодействовать с жителями.

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Пермская «Единая Россия» занялась переформатированием первичных организаций. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев, основная задача — вовлечь актив партии в местную повестку, научив пользоваться всеми финансовыми инструментами, которые есть в Прикамье. Для этой цели будет создан региональный совет первичных организаций. «В Пермском крае будет создан региональный совет первичных организаций. Это новый формат, призванный усилить работу с „первичками“. Задача — научить актив партии и вновь избранных депутатов от партии участвовать в решении местных задач, используя имеющиеся инструменты в крае. То есть программы благоустройства, образования, гранты и другие», — отметил Григорьев. Он добавил, что 22 ноября в Прикамье состоится форум первичных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что задачу по переформатированию местных отделений в июле поставил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Они должны стать менее формализованными и активнее взаимодействовать с жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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