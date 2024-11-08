Подготовка проекта нового здания филармонии в Екатеринбурге вновь под угрозой срыва. На это указывает деталь — тендер на разработку документации до сих пор не опубликован, хотя, по данным URA.RU, уже должен был. Два источника URA.RU подтвердили, что тему действительно замораживают.
«Аукцион должны объявить в конце октября, но областной минфин не выделил обещанные на этот год 300 млн рублей (их закладывали при поправках в бюджет, — прим. URA.RU)», — рассказал первый собеседник. Второй пояснил: заказывать проектно-сметную документацию, когда нет понимания, откуда брать деньги на дальнейшую стройку, нецелесообразно. Учитывая, что общие затраты на проект оцениваются в 20 млрд рублей.
«Проектно-сметная документация живет три года. Соответственно, в 2025-2027 году нужно было бы выходить на стройку, иначе 300 млн рублей сгорают. Когда тема обсуждалась весной, был вариант зайти на финансирование через Совет Федерации [в Дни Свердловской области, где презентовали региональные проекты]. Но новый зал филармонии объективно не самый приоритетный», — объяснил логику собеседник.
О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — возникновения новых вызовов в связи со спецоперацией РФ на Украине. К тому же бюро Zaha Hadid Architects ушло из России. Предполагалось, что новый проект будет готовить по заказу группы «Синара» бюро ArchInform Тимура Абдуллаева.
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