Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о документе, найденном на столе президента США Джо Байдена. По его словам, в бумагах говорилось о поражении Киева. Находку Кулеба обнаружил до начала специальной военной операции.
«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — рассказал Кулеба в интерью «24 каналу».
Кулеба пояснил, что нашел эти бумаги во время своего визита в США. Это было до начала СВО на Украине.
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