Кулеба нашел у Байдена документ о падении Украины

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Кулеба рассказал, как нашел на столе у Байдена документ о гибели Украины
Кулеба рассказал, как нашел на столе у Байдена документ о гибели Украины Фото:

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о документе, найденном на столе президента США Джо Байдена. По его словам, в бумагах говорилось о поражении Киева. Находку Кулеба обнаружил до начала специальной военной операции. 

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — рассказал Кулеба в интерью «24 каналу». 

Кулеба пояснил, что нашел эти бумаги во время своего визита в США. Это было до начала СВО на Украине. 

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о документе, найденном на столе президента США Джо Байдена. По его словам, в бумагах говорилось о поражении Киева. Находку Кулеба обнаружил до начала специальной военной операции.  «У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — рассказал Кулеба в интерью «24 каналу».  Кулеба пояснил, что нашел эти бумаги во время своего визита в США. Это было до начала СВО на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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