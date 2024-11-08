08 ноября 2024

В США забили тревогу из-за участия Маска в разговоре Трампа и Зеленского

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Маск показал свою власть над Белым домом, приняв участие в разговоре Трампа и Зеленского
Маск показал свою власть над Белым домом, приняв участие в разговоре Трампа и Зеленского Фото:

Участие предпринимателя Илона Маска в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским показывает власть бизнесмена над Белым домом и является тревожным знаком. Об этом написал американский журнал The New Republic.

«Маск уже продемонстрировал свою власть над новой администрацией, присоединившись к телефонному разговору с Зеленским, которого он помог избрать на пост президента... Неожиданное добавление Маска к звонку является, мягко говоря, тревожным знаком», — говорится в материале, вышедшем под заголовком «Маск доказал, что Белый дом принадлежит ему, в первом звонке Трампа и Зеленского».

О том, что американский предприниматель принимал участие в телефонном разговоре между двумя лидерами стало известно из материала Axios. Издание охарактеризовало появление Маска в беседе как сюрприз.

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Участие предпринимателя Илона Маска в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским показывает власть бизнесмена над Белым домом и является тревожным знаком. Об этом написал американский журнал The New Republic. «Маск уже продемонстрировал свою власть над новой администрацией, присоединившись к телефонному разговору с Зеленским, которого он помог избрать на пост президента... Неожиданное добавление Маска к звонку является, мягко говоря, тревожным знаком», — говорится в материале, вышедшем под заголовком «Маск доказал, что Белый дом принадлежит ему, в первом звонке Трампа и Зеленского». О том, что американский предприниматель принимал участие в телефонном разговоре между двумя лидерами стало известно из материала Axios. Издание охарактеризовало появление Маска в беседе как сюрприз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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