В США забили тревогу из-за участия Маска в разговоре Трампа и Зеленского

Участие предпринимателя Илона Маска в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским показывает власть бизнесмена над Белым домом и является тревожным знаком. Об этом написал американский журнал The New Republic.
«Маск уже продемонстрировал свою власть над новой администрацией, присоединившись к телефонному разговору с Зеленским, которого он помог избрать на пост президента... Неожиданное добавление Маска к звонку является, мягко говоря, тревожным знаком», — говорится в материале, вышедшем под заголовком «Маск доказал, что Белый дом принадлежит ему, в первом звонке Трампа и Зеленского».
О том, что американский предприниматель принимал участие в телефонном разговоре между двумя лидерами стало известно из материала Axios. Издание охарактеризовало появление Маска в беседе как сюрприз.
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