В Екатеринбурге на Объездной дороге утром 9 ноября произошло массовое ДТП — четыре машины столкнулись друг с другом, после чего их раскидало в разные стороны. Об этом сообщили очевидцы.
«На Объездной в районе Ботаники массовое ДТП, которое затрудняет движение», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». На опубликованном видео заметно, что машины после ДТП отлетели друг от друга.
В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что участники аварии не вызывали Госавтоинспекцию на место ДТП. С произошедшим они разобрались самостоятельно.
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