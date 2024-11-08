08 ноября 2024

В Екатеринбурге на заснеженной дороге произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварию на заснеженной дороге попали четыре машины
В аварию на заснеженной дороге попали четыре машины Фото:

В Екатеринбурге на Объездной дороге утром 9 ноября произошло массовое ДТП — четыре машины столкнулись друг с другом, после чего их раскидало в разные стороны. Об этом сообщили очевидцы.

«На Объездной в районе Ботаники массовое ДТП, которое затрудняет движение», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». На опубликованном видео заметно, что машины после ДТП отлетели друг от друга.

В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что участники аварии не вызывали Госавтоинспекцию на место ДТП. С произошедшим они разобрались самостоятельно.

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В Екатеринбурге на Объездной дороге утром 9 ноября произошло массовое ДТП — четыре машины столкнулись друг с другом, после чего их раскидало в разные стороны. Об этом сообщили очевидцы. «На Объездной в районе Ботаники массовое ДТП, которое затрудняет движение», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». На опубликованном видео заметно, что машины после ДТП отлетели друг от друга. В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что участники аварии не вызывали Госавтоинспекцию на место ДТП. С произошедшим они разобрались самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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