На четырех курганских дорогах сняли ограничения на движение автомобилей

На четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«На четырех региональных дорогах сняты ограничения. Для автобусов, грузовиков и такси разрешено движение на территории: Кетовского округа (Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское), Куртамышского округа („Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш), Мокроусовского округа (Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области)», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Временные ограничения продолжают действовать на трассах Курган — Звериноголовское и Курган — Куртамыш — Целинное. Сотрудники Госавтоинспекции просят отказаться от выездов за пределы населенных пунктов в связи с изменившейся погодой.
Сообщалось, что на трассе «Иртыш»» в Курганской области сняли ограничения на движение автомобилей. Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории региона, осуществляется в штатном режиме.
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