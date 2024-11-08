08 ноября 2024

На четырех курганских дорогах сняли ограничения на движение автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения сняты на четырех дорогах
Ограничения сняты на четырех дорогах Фото:

На четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«На четырех региональных дорогах сняты ограничения. Для автобусов, грузовиков и такси разрешено движение на территории: Кетовского округа (Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское), Куртамышского округа („Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш), Мокроусовского округа (Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области)», — сообщили в telegram-канале ведомства. 

Временные ограничения продолжают действовать на трассах Курган — Звериноголовское и Курган — Куртамыш — Целинное. Сотрудники Госавтоинспекции просят отказаться от выездов за пределы населенных пунктов в связи с изменившейся погодой.

Сообщалось, что на трассе «Иртыш»» в Курганской области сняли ограничения на движение автомобилей. Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории региона, осуществляется в штатном режиме.

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На четырех дорогах Курганской области сняли ограничения на движение автобусов, такси и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «На четырех региональных дорогах сняты ограничения. Для автобусов, грузовиков и такси разрешено движение на территории: Кетовского округа (Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское), Куртамышского округа („Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш), Мокроусовского округа (Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области)», — сообщили в telegram-канале ведомства.  Временные ограничения продолжают действовать на трассах Курган — Звериноголовское и Курган — Куртамыш — Целинное. Сотрудники Госавтоинспекции просят отказаться от выездов за пределы населенных пунктов в связи с изменившейся погодой. Сообщалось, что на трассе «Иртыш»» в Курганской области сняли ограничения на движение автомобилей. Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории региона, осуществляется в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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