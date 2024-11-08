Вслед за мощными снегопадами в Пермский край придет оттепель

Сильный снегопад вновь прошел в северных районах Пермского края ночью и продолжился утром. На большей части региона началась оттепель, снег переходит в дождь, — поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В Чердыни выпало 11 мм осадков, в Губахе 9 мм. В Перми выпало 6 мм осадков, а высота снежного покрова составила 15 см на метеостанции. В Пермском крае оттепель ограничится отметками от плюс 1 до плюс 5 градусов», — написано в telegram-канале центра.
С северо-запада распространяется теплая воздушная масса. В Перми установится температура от плюс 2 до плюс 4 градусов. Это вызовет интенсивное таяние снега.
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