09 ноября 2024

В Москве произошел взрыв в жилом доме из-за неизвестных причин. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После взрыва произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома
После взрыва произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

На севере столицы в ночь на 10 ноября в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газ. Среди пострадавших оказались дети. Сейчас на территории с населением работают следователи.

По данным источников в силовых структурах, ЧП на Карельском бульваре никак не связано с бытовым газом. Главную причину случившегося еще предстоит установить. А пока URA.RU публикует самые яркие кадры с места события.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На севере столицы в ночь на 10 ноября в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газ. Среди пострадавших оказались дети. Сейчас на территории с населением работают следователи. По данным источников в силовых структурах, ЧП на Карельском бульваре никак не связано с бытовым газом. Главную причину случившегося еще предстоит установить. А пока URA.RU публикует самые яркие кадры с места события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...