После взрыва произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома
новость из сюжетаВ Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие
На севере столицы в ночь на 10 ноября в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газ. Среди пострадавших оказались дети. Сейчас на территории с населением работают следователи.
По данным источников в силовых структурах, ЧП на Карельском бульваре никак не связано с бытовым газом. Главную причину случившегося еще предстоит установить. А пока URA.RU публикует самые яркие кадры с места события.
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