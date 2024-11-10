Собянин: сбиты еще восемь дронов, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотников в Московской области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА направлялись к Москве. Дроны были уничтожены в Раменках, Домодедово и Коломне. На месте инцидента работают экстренные службы, заключил глава столицы.
Обновлено в 11:12. Собянин позже сообщил, что силы ПВО продолжают свою работу. Сбиты еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово.
В Раменском округе силы ПВО также сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в связи с мерами безопасности, о чем сообщила Росавиация.
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Силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотников в Московской области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА направлялись к Москве. Дроны были уничтожены в Раменках, Домодедово и Коломне. На месте инцидента работают экстренные службы, заключил глава столицы. Обновлено в 11:12. Собянин позже сообщил, что силы ПВО продолжают свою работу. Сбиты еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово. В Раменском округе силы ПВО также сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в связи с мерами безопасности, о чем сообщила Росавиация.