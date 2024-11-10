Собянин: сбиты еще восемь дронов, летевших на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Восемь БПЛА уничтожены в Московской области, заявил Собянин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотников в Московской области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА направлялись к Москве. Дроны были уничтожены в Раменках, Домодедово и Коломне. На месте инцидента работают экстренные службы, заключил глава столицы.

Обновлено в 11:12. Собянин позже сообщил, что силы ПВО продолжают свою работу. Сбиты еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово.

В Раменском округе силы ПВО также сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в связи с мерами безопасности, о чем сообщила Росавиация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотников в Московской области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что БПЛА направлялись к Москве. Дроны были уничтожены в Раменках, Домодедово и Коломне. На месте инцидента работают экстренные службы, заключил глава столицы. Обновлено в 11:12. Собянин позже сообщил, что силы ПВО продолжают свою работу. Сбиты еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово. В Раменском округе силы ПВО также сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в связи с мерами безопасности, о чем сообщила Росавиация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...