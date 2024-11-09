В заштатной курганской больнице пациенту сделали уникальную операцию

В больнице города Куртамыша (Курганская область) врачи с помощью нового оборудования удалили пациенту желчный пузырь без разрезов брюшной стенки. Для провинциальной больницы — это уникальная операция, когда орган был удален через проколы на коже. Об этом сообщили представители Целинного округа со ссылкой на депздрав региона.
«В Межрайонной больнице №6 в Куртамыше провели операцию пациенту по удалению желчного пузыря через небольшие проколы на животе. Такая операция здесь проведена впервые», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
Пациента оперировали врачи Дмитрий Земеров и Александр Кордюкевич. Хирурги прошли обучение в Кургане, а сама операция стала возможна благодаря современному оборудованию, купленному за пять миллионов рублей, отметили представители администрации округа.
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