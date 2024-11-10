ВСУ, помимо Москвы, пытались атаковать Орловскую область

Средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника — средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что предварительно повреждений и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, они проводят проверки по факту случившегося.
Помимо Орловской области, украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Так, в деревне Становое (Раменский округ) пострадала 52-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук, лица и шеи. Всего над регионом было сбито 32 БПЛА.
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