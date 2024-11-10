В Березовском (Свердловская область) 11 ноября простятся с 27-летним бойцом СВО Андреем Новгородцевым, который погиб при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Завтра мы простимся с нашим героем, защитником Новгородцевым Андреем Андреевичем. Он погиб 24 октября 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Новгородцев работал каменщиком. Коллеги ценили его трудолюбие и ответственность. В 2020 году он создал семью с Александрой Александровной и стал отцом трех сыновей. Писцов подчеркнул, что мужчина был внимательным и любящим мужем, заботливым сыном для своих родителей и всех родных.
Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга и отпевания на Обелиске в память о жителях, погибших в годы ВОВ: Ключевск, ул. Строителей, 1 (рядом со зданием администрации). Тело Новгородцева будет захоронено на кладбище Ключевска.
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