Свердловский боец СВО героически погиб в ДНР. Фото

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Андрей Новгородцев погиб во время выполнения боевых задач (архивное фото)
Андрей Новгородцев погиб во время выполнения боевых задач (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) 11 ноября простятся с 27-летним бойцом СВО Андреем Новгородцевым, который погиб при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Завтра мы простимся с нашим героем, защитником Новгородцевым Андреем Андреевичем. Он погиб 24 октября 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новгородцев работал каменщиком. Коллеги ценили его трудолюбие и ответственность. В 2020 году он создал семью с Александрой Александровной и стал отцом трех сыновей. Писцов подчеркнул, что мужчина был внимательным и любящим мужем, заботливым сыном для своих родителей и всех родных.

Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга и отпевания на Обелиске в память о жителях, погибших в годы ВОВ: Ключевск, ул. Строителей, 1 (рядом со зданием администрации). Тело Новгородцева будет захоронено на кладбище Ключевска.

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В Березовском (Свердловская область) 11 ноября простятся с 27-летним бойцом СВО Андреем Новгородцевым, который погиб при выполнении боевых задач в ДНР. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Завтра мы простимся с нашим героем, защитником Новгородцевым Андреем Андреевичем. Он погиб 24 октября 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Новгородцев работал каменщиком. Коллеги ценили его трудолюбие и ответственность. В 2020 году он создал семью с Александрой Александровной и стал отцом трех сыновей. Писцов подчеркнул, что мужчина был внимательным и любящим мужем, заботливым сыном для своих родителей и всех родных. Прощание с бойцом начнется в 11:00 с траурного митинга и отпевания на Обелиске в память о жителях, погибших в годы ВОВ: Ключевск, ул. Строителей, 1 (рядом со зданием администрации). Тело Новгородцева будет захоронено на кладбище Ключевска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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