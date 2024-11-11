Скончавшийся после застолья в Екатеринбурге школьник помогал родителям с долгами

11 ноября 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Подросток работал диджеем на мероприятиях (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Подросток Николай (имя изменено), чье тело нашли после застолья с друзьями в Екатеринбурге, помогал родителям закрывать долги и кредиты. По словам друга, Коля работал диджеем на мероприятиях, которые вел его папа. «Коля подрабатывал в Ozon и „СДЭК“. Также помогал папе, работал за диджейским пультом на мероприятиях. Деньги Коля отдавал родителям, чтобы они гасили кредиты и долги. Небольшую часть оставлял себе на карманные расходы», — сказал URA.RU близкий друг усопшего. По его словам, Коля родом из Винницы (Украина). Он третий ребенок в семье. Знакомые называют парня жизнерадостным и талантливым. Тело юноши нашли 10 ноября в одной из екатеринбургских квартир. В столицу Урала он приехал из Белоярского района в гости к двум друзьям. Они распивали абсент с газировкой. Коля, по словам друга, также пил энергетик. По предварительным данным, юноша употребил пол-литра алкоголя. Смесь абсента и энергетика привела к остановке сердца, считает друг Коли. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток Николай (имя изменено), чье тело нашли после застолья с друзьями в Екатеринбурге, помогал родителям закрывать долги и кредиты. По словам друга, Коля работал диджеем на мероприятиях, которые вел его папа. «Коля подрабатывал в Ozon и „СДЭК“. Также помогал папе, работал за диджейским пультом на мероприятиях. Деньги Коля отдавал родителям, чтобы они гасили кредиты и долги. Небольшую часть оставлял себе на карманные расходы», — сказал URA.RU близкий друг усопшего. По его словам, Коля родом из Винницы (Украина). Он третий ребенок в семье. Знакомые называют парня жизнерадостным и талантливым. Тело юноши нашли 10 ноября в одной из екатеринбургских квартир. В столицу Урала он приехал из Белоярского района в гости к двум друзьям. Они распивали абсент с газировкой. Коля, по словам друга, также пил энергетик. По предварительным данным, юноша употребил пол-литра алкоголя. Смесь абсента и энергетика привела к остановке сердца, считает друг Коли. В свердловском СКР от комментариев воздержались.