Скончавшийся после застолья в Екатеринбурге школьник помогал родителям с долгами

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«Гуманитарная дискотека» Артемия Троицкого в рамках лектория «Прямая речь. Екатеринбург», диджей
Подросток работал диджеем на мероприятиях (архивное фото) Фото:

Подросток Николай (имя изменено), чье тело нашли после застолья с друзьями в Екатеринбурге, помогал родителям закрывать долги и кредиты. По словам друга, Коля работал диджеем на мероприятиях, которые вел его папа.

«Коля подрабатывал в Ozon и „СДЭК“. Также помогал папе, работал за диджейским пультом на мероприятиях. Деньги Коля отдавал родителям, чтобы они гасили кредиты и долги. Небольшую часть оставлял себе на карманные расходы», — сказал URA.RU близкий друг усопшего.

По его словам, Коля родом из Винницы (Украина). Он третий ребенок в семье. Знакомые называют парня жизнерадостным и талантливым.

Тело юноши нашли 10 ноября в одной из екатеринбургских квартир. В столицу Урала он приехал из Белоярского района в гости к двум друзьям. Они распивали абсент с газировкой. Коля, по словам друга, также пил энергетик. По предварительным данным, юноша употребил пол-литра алкоголя. Смесь абсента и энергетика привела к остановке сердца, считает друг Коли. В свердловском СКР от комментариев воздержались.

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Подросток Николай (имя изменено), чье тело нашли после застолья с друзьями в Екатеринбурге, помогал родителям закрывать долги и кредиты. По словам друга, Коля работал диджеем на мероприятиях, которые вел его папа. «Коля подрабатывал в Ozon и „СДЭК“. Также помогал папе, работал за диджейским пультом на мероприятиях. Деньги Коля отдавал родителям, чтобы они гасили кредиты и долги. Небольшую часть оставлял себе на карманные расходы», — сказал URA.RU близкий друг усопшего. По его словам, Коля родом из Винницы (Украина). Он третий ребенок в семье. Знакомые называют парня жизнерадостным и талантливым. Тело юноши нашли 10 ноября в одной из екатеринбургских квартир. В столицу Урала он приехал из Белоярского района в гости к двум друзьям. Они распивали абсент с газировкой. Коля, по словам друга, также пил энергетик. По предварительным данным, юноша употребил пол-литра алкоголя. Смесь абсента и энергетика привела к остановке сердца, считает друг Коли. В свердловском СКР от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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