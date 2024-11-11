«Автомобилист» вырвал победу в шестом матче подряд в КХЛ, дотянув до буллитов. Видео

ХК «Автомобилист» выиграл у «Адмирала» в серии буллитов на Дальнем Востоке
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ХК "Автомобилист" против лидера КХЛ - "Локомотива"; 1 октября 2024 год, локомотив, хк автомобилист, хоккей
В первом периоде шайбу «Автомобилиста» забросил Алексей Бывальцев (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Адмирал» (Владивосток) в серии буллитов, продлив до шести матчей победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Счет составил 3:4 Б (2:1; 0:1; 1:1; 0:0; 0:1), передает сайт khl.ru.

В первом периоде форвард «Адмирала» Егор Петухов открыл счет. «Автомобилист» быстро отыгрался броском защитника Алексея Бывальцева, выкатившегося перед воротами соперника. Но адмиральцы быстро вернули преимущество. Отличился после возвращения из-за болезни игрок атаки хозяев Павел Шен. В концовке периода хоккеисты устроили драку, после которой удалили трех игроков «Автомобилиста» и двух хоккеистов «Адмирала».

Выйдя на второй период в неравных составах, команды не смогли воспользоваться ситуацией. Только в середине второй двадцатиминутки «Автомобилист» использовал уже свое большинство, благодаря мощному броску нападающего Брукса Мэйсека после дальней передачи от партнера Стефана Да Косты.

В третьем периоде форвард ХК «Адмирал» Степан Старков приблизил соперника к первому за пять матчей поражению. Но в последней пятиминутке защитник гостей Сергей Зборовский запустил шайбу в «девятку» ворот с позиции вбрасывания.

Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб. Серия буллитов завершилась при счете 0:2. Решающий буллит забросил форвард екатеринбуржцев Семен Кизимов. Сухую буллитную серию провел вратарь Владимир Галкин.

После 24 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 34 очками. На Востоке ХК «Адмирал» находится на пятой строчке, а в общей таблице на 11 месте — 29 очков. В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали пять побед подряд над «Трактором», дважды над «Нефтехимиком», «Барысом» и «Амуром».

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Адмирал» (Владивосток) в серии буллитов, продлив до шести матчей победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Счет составил 3:4 Б (2:1; 0:1; 1:1; 0:0; 0:1), передает сайт khl.ru. В первом периоде форвард «Адмирала» Егор Петухов открыл счет. «Автомобилист» быстро отыгрался броском защитника Алексея Бывальцева, выкатившегося перед воротами соперника. Но адмиральцы быстро вернули преимущество. Отличился после возвращения из-за болезни игрок атаки хозяев Павел Шен. В концовке периода хоккеисты устроили драку, после которой удалили трех игроков «Автомобилиста» и двух хоккеистов «Адмирала». Выйдя на второй период в неравных составах, команды не смогли воспользоваться ситуацией. Только в середине второй двадцатиминутки «Автомобилист» использовал уже свое большинство, благодаря мощному броску нападающего Брукса Мэйсека после дальней передачи от партнера Стефана Да Косты. В третьем периоде форвард ХК «Адмирал» Степан Старков приблизил соперника к первому за пять матчей поражению. Но в последней пятиминутке защитник гостей Сергей Зборовский запустил шайбу в «девятку» ворот с позиции вбрасывания. Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб. Серия буллитов завершилась при счете 0:2. Решающий буллит забросил форвард екатеринбуржцев Семен Кизимов. Сухую буллитную серию провел вратарь Владимир Галкин. После 24 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 34 очками. На Востоке ХК «Адмирал» находится на пятой строчке, а в общей таблице на 11 месте — 29 очков. В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали пять побед подряд над «Трактором», дважды над «Нефтехимиком», «Барысом» и «Амуром».
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