Боррель: победа России в СВО станет провалом Трампа

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Боррель призвал ЕС стать сильнее и независимее в действиях
Боррель призвал ЕС стать сильнее и независимее в действиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России в конфликте с Украиной окажется провалом для США, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал ЕС быть независимее в принятии решений. 

«Очевидно, что если Украина рухнет, а Путин выиграет, это не будет победой американских лидеров», — приводит слова Борреля французское издание Le Monde. Он призвал Евросоюз быть сильнее и уметь самостоятельно реагировать на любые события, происходящие в мире.

В выходные Боррель приехал в Киев, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского, что ЕС продолжит оказывать поддержку и после победы Дональда Трампа на выборах в США, передает RT. Ранее сообщалось, что европейские чиновники поспешили продвинуть пакеты помощи Украине до выборов на случай, если Белый дом изменит курс после прихода к власти Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Трамп в ходе предвыборной гонки раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского, назвав его «лучшим продавцом в истории». Так он указал на способность украинского лидера добиваться финансовой помощи от США.

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Победа России в конфликте с Украиной окажется провалом для США, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал ЕС быть независимее в принятии решений.  «Очевидно, что если Украина рухнет, а Путин выиграет, это не будет победой американских лидеров», — приводит слова Борреля французское издание Le Monde. Он призвал Евросоюз быть сильнее и уметь самостоятельно реагировать на любые события, происходящие в мире. В выходные Боррель приехал в Киев, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского, что ЕС продолжит оказывать поддержку и после победы Дональда Трампа на выборах в США, передает RT. Ранее сообщалось, что европейские чиновники поспешили продвинуть пакеты помощи Украине до выборов на случай, если Белый дом изменит курс после прихода к власти Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Трамп в ходе предвыборной гонки раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского, назвав его «лучшим продавцом в истории». Так он указал на способность украинского лидера добиваться финансовой помощи от США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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