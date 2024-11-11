СК открыл охоту за школьниками, осквернившими «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле

СК начал проверку из-за осквернения школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, следственный комитет, погоны, ск, генерал-майор юстиции, следком, главный следователь
Свердловский СК примет решение после проверки инцидента (архивное фото) Фото:

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку жалобы на осквернение школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле, пламя которого они закидали снегом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В Дзержинском районе Нижнего Тагила следователями СКР организована проверка сообщения об осквернении символа воинской славы. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 ноября. Трое детей 9—11 лет кидали комки снега в пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры, которая посчитала такое поведение пренебрежением нормами поведения. Известно, что ребята учатся в одной школе.

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Следственный комитет по Свердловской области начал проверку жалобы на осквернение школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле, пламя которого они закидали снегом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Дзержинском районе Нижнего Тагила следователями СКР организована проверка сообщения об осквернении символа воинской славы. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 11 ноября. Трое детей 9—11 лет кидали комки снега в пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры, которая посчитала такое поведение пренебрежением нормами поведения. Известно, что ребята учатся в одной школе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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