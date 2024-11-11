Общество СК открыл охоту за школьниками, осквернившими «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле СК начал проверку из-за осквернения школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле 11 ноября 2024 в 23:38 Размер текста - 17 + Свердловский СК примет решение после проверки инцидента (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет по Свердловской области начал проверку жалобы на осквернение школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле, пламя которого они закидали снегом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Дзержинском районе Нижнего Тагила следователями СКР организована проверка сообщения об осквернении символа воинской славы. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 11 ноября. Трое детей 9—11 лет кидали комки снега в пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры, которая посчитала такое поведение пренебрежением нормами поведения. Известно, что ребята учатся в одной школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет по Свердловской области начал проверку жалобы на осквернение школьниками «Вечного огня» в Нижнем Тагиле, пламя которого они закидали снегом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Дзержинском районе Нижнего Тагила следователями СКР организована проверка сообщения об осквернении символа воинской славы. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 11 ноября. Трое детей 9—11 лет кидали комки снега в пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры, которая посчитала такое поведение пренебрежением нормами поведения. Известно, что ребята учатся в одной школе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям