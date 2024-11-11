11 ноября 2024

Пермский завод вошел в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

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ПНППК подтвердила свою причастность к корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
ПНППК подтвердила свою причастность к корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Фото:

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) подтвердила свою принадлежность к корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

«В Перми состоится инженерно-промышленный форум. Стенд корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ будет включать и продукцию ПНППК. Также на стенде будет представлена продукция ПАО НПО „Искра“, АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘ и АО ‚УНИИКМ‘“, — говорится на сайте компании.

Пермская научно-производственная приборостроительная компания занимается разработкой и изготовлением датчиков для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Предприятие имеет множество промышленных титулов и наград.

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Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) подтвердила свою принадлежность к корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщается на официальном сайте предприятия. «В Перми состоится инженерно-промышленный форум. Стенд корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ будет включать и продукцию ПНППК. Также на стенде будет представлена продукция ПАО НПО „Искра“, АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘ и АО ‚УНИИКМ‘“, — говорится на сайте компании. Пермская научно-производственная приборостроительная компания занимается разработкой и изготовлением датчиков для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Предприятие имеет множество промышленных титулов и наград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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