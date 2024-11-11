Пермский завод вошел в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) подтвердила свою принадлежность к корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
«В Перми состоится инженерно-промышленный форум. Стенд корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ будет включать и продукцию ПНППК. Также на стенде будет представлена продукция ПАО НПО „Искра“, АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘ и АО ‚УНИИКМ‘“, — говорится на сайте компании.
Пермская научно-производственная приборостроительная компания занимается разработкой и изготовлением датчиков для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Предприятие имеет множество промышленных титулов и наград.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!