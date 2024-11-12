Определен подрядчик для строительства нового бассейна в Перми

Строительством бассейна в микрорайоне Гайва займется ООО «Парма». Строительство должно завершиться осенью 2026 года.
«Пермское ООО „Парма“ должно будет выполнить инженерные изыскания и строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50. Компания стала единственной, кто подал заявку на выполнение работ. Стоимость контракта составила 489,8 млн рубле», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные аукциона.
Работы по строительству трехэтажного здания бассейна должны начаться 25 ноября. Сдан объект должен быть не позднее 16 сентября 2026 года. В здании бассейна будут также размещены сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!