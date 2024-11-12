Определен подрядчик для строительства нового бассейна в Перми

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Новый бассейн должен быть построен в сентябре 2026 года
Новый бассейн должен быть построен в сентябре 2026 года Фото:

Строительством бассейна в микрорайоне Гайва займется ООО «Парма». Строительство должно завершиться осенью 2026 года.

«Пермское ООО „Парма“ должно будет выполнить инженерные изыскания и строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50. Компания стала единственной, кто подал заявку на выполнение работ. Стоимость контракта составила 489,8 млн рубле», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные аукциона.

Работы по строительству трехэтажного здания бассейна должны начаться 25 ноября. Сдан объект должен быть не позднее 16 сентября 2026 года. В здании бассейна будут также размещены сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки.

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Строительством бассейна в микрорайоне Гайва займется ООО «Парма». Строительство должно завершиться осенью 2026 года. «Пермское ООО „Парма“ должно будет выполнить инженерные изыскания и строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50. Компания стала единственной, кто подал заявку на выполнение работ. Стоимость контракта составила 489,8 млн рубле», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные аукциона. Работы по строительству трехэтажного здания бассейна должны начаться 25 ноября. Сдан объект должен быть не позднее 16 сентября 2026 года. В здании бассейна будут также размещены сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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