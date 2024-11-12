Граждане стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России

Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Текст документа размещен на официальном сайте исполнительного органа власти.
«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Трансляция идет на официальном сайте Госдумы.
По словам Володина, с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России. «Мы видим, что происходит в Европе. Одно за другим государства принимают решения о буквально вредоносных действиях в отношении своих семей с детьми», — заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова перед началом пленарного заседания Думы. «Мы не готовы отдать в эти государства наших детей», — подчеркнула она.
Сегодня усыновление детей иностранцами допускается только в случаях, если не представляется возможным передать их на воспитание в семьи российских граждан, постоянно проживающих на территории страны. Законом запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам США, лицам, состоящим в однополом браке, а также гражданам стран, где разрешены однополые союзы.
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