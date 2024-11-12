Жители Курской области встретили аплодисментами увольнение главы Суджанского района. Видео

Жители Курской области аплодировали увольнению главы Суджанского района
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Богачев долгое время не мог встретиться с жителями района
Богачев долгое время не мог встретиться с жителями района Фото:

Жители Курской области встретили аплодисментами новость об увольнении главы Суджанского района Александра Богачева, который не поддерживал связь с населением. Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Просил, чтобы каждый глава района был на постоянной связи с людьми. <...> Главы пытались вчера оправдываться, но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов на встрече с главами районов Курской области.

Как сообщили URA.RU местные жители, в ответ на объявление об отставке в зале раздались аплодисменты. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza. 

Жители района неоднократно обращались к Богачеву, однако он не находил времени для встречи с ними. Сегодня, 12 ноября, Смирнов выразил недовольство связью с населением экс-главы Суджанского района и провел встречу с главами других населенных пунктов области.

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Жители Курской области встретили аплодисментами новость об увольнении главы Суджанского района Александра Богачева, который не поддерживал связь с населением. Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Просил, чтобы каждый глава района был на постоянной связи с людьми. <...> Главы пытались вчера оправдываться, но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов на встрече с главами районов Курской области. Как сообщили URA.RU местные жители, в ответ на объявление об отставке в зале раздались аплодисменты. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza.  Жители района неоднократно обращались к Богачеву, однако он не находил времени для встречи с ними. Сегодня, 12 ноября, Смирнов выразил недовольство связью с населением экс-главы Суджанского района и провел встречу с главами других населенных пунктов области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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