Жители Курской области встретили аплодисментами новость об увольнении главы Суджанского района Александра Богачева, который не поддерживал связь с населением. Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Просил, чтобы каждый глава района был на постоянной связи с людьми. <...> Главы пытались вчера оправдываться, но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — заявил Смирнов на встрече с главами районов Курской области.
Как сообщили URA.RU местные жители, в ответ на объявление об отставке в зале раздались аплодисменты. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza.
Жители района неоднократно обращались к Богачеву, однако он не находил времени для встречи с ними. Сегодня, 12 ноября, Смирнов выразил недовольство связью с населением экс-главы Суджанского района и провел встречу с главами других населенных пунктов области.
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