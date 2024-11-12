Замдиректора департамента финансов и имущества администрации Кургана Михаил Дубанич стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили после ДТП со сбитым им пешеходом. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Дубанич в середине октября сбил пешехода при въезде на парковку торгового центра у автовокзала. Возбуждено уголовное дело», — сообщили источники. Потерпевший получил тяжелую травму и был госпитализирован в БСМП.
Авария произошла 15 октября в 16:14 на улице Р.Зорге в Кургане. Дубанич на кроссовере Kia Sportage наехал на пенсионера при въезде на парковку ТЦ. 84-летний мужчина переходил проезжую часть в направлении тротуара и был сбит чиновником на кроссовере. После госпитализации пенсионера и постановления диагноза было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью).
Редакция обратилась за комментариями к самому чиновнику. Ему было направлено письмо на рабочую электронную почту. Также корреспондент попытался дозвониться по рабочему номеру телефона. При попытке соединения с Дубаничем, связь была прервана принимающей стороной.
Вопросы о возбуждении уголовного дела были заданы представителям полиции. Ответ ожидается.
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