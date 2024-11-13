Mash: у попавшего в реанимацию Юрия Николаева диагностировали COVID

У телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева, госпитализированного накануне с подозрением на воспаление легких, диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщает Mash. Сейчас Николаев находится в реанимации.
«Юрию Николаеву диагностировали ковид. ПЦР-тест у него взяли во время госпитализации 10 ноября. По информации Mash, сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью легких», — передают авторы канала. Они отмечают, что сейчас артист страдает от сильного кашля. Также Mash вспоминает, что еще 10 лет назад Николаеву удалили часть легкого в связи с онкологией.
Накануне телеведущего Николаева госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивалось на тот момент как средней тяжести, писали журналисты.
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