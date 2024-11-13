Mash: у попавшего в реанимацию Юрия Николаева диагностировали COVID

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Юрий Николаев был госпитализирован 12 ноября с подозрением на воспаление легких
Юрий Николаев был госпитализирован 12 ноября с подозрением на воспаление легких Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева, госпитализированного накануне с подозрением на воспаление легких, диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщает Mash. Сейчас Николаев находится в реанимации.

«Юрию Николаеву диагностировали ковид. ПЦР-тест у него взяли во время госпитализации 10 ноября. По информации Mash, сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью легких», — передают авторы канала. Они отмечают, что сейчас артист страдает от сильного кашля. Также Mash вспоминает, что еще 10 лет назад Николаеву удалили часть легкого в связи с онкологией. 

Накануне телеведущего Николаева госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивалось на тот момент как средней тяжести, писали журналисты. 

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У телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева, госпитализированного накануне с подозрением на воспаление легких, диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом сообщает Mash. Сейчас Николаев находится в реанимации. «Юрию Николаеву диагностировали ковид. ПЦР-тест у него взяли во время госпитализации 10 ноября. По информации Mash, сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью легких», — передают авторы канала. Они отмечают, что сейчас артист страдает от сильного кашля. Также Mash вспоминает, что еще 10 лет назад Николаеву удалили часть легкого в связи с онкологией.  Накануне телеведущего Николаева госпитализировали с воспалением легких. Его состояние оценивалось на тот момент как средней тяжести, писали журналисты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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