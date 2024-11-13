Руководителем Курганского УФАС назначали антимонопольщика из Томска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганском УФАС сменился руководитель
В Курганском УФАС сменился руководитель Фото:

Новым руководителем Курганского УФАС назначили экс-заместителя главы антимонопольной службы Томской области Азамата Абдурахманова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.

«Новым главой Курганского УФАС назначили Азамата Абдурахманова. У него большой опыт работы в системе антимонопольных органах. До переезда в Курган занимал пост замруководителя УФАС Томской области», — сообщил источник.

Информация о назначении нового руководителя подтверждается на сайте регионального ведомства. 34-летний специалист Абдурахманов работает в антимонопольных органах с 2014 года. Он занимал руководящие посты в УФАС Башкирии и Томской области.

Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганского УФАС Татьяна Соболевская покинула пост. На этой должности она работала с 2019 года. В течение нескольких месяцев врио главы ведомства была заместитель Алла Иванова. После отставки из антимонопольной службы Соболевская ушла на тотальное понижение — работать специалистом по закупкам в структуру мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым руководителем Курганского УФАС назначили экс-заместителя главы антимонопольной службы Томской области Азамата Абдурахманова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям. «Новым главой Курганского УФАС назначили Азамата Абдурахманова. У него большой опыт работы в системе антимонопольных органах. До переезда в Курган занимал пост замруководителя УФАС Томской области», — сообщил источник. Информация о назначении нового руководителя подтверждается на сайте регионального ведомства. 34-летний специалист Абдурахманов работает в антимонопольных органах с 2014 года. Он занимал руководящие посты в УФАС Башкирии и Томской области. Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганского УФАС Татьяна Соболевская покинула пост. На этой должности она работала с 2019 года. В течение нескольких месяцев врио главы ведомства была заместитель Алла Иванова. После отставки из антимонопольной службы Соболевская ушла на тотальное понижение — работать специалистом по закупкам в структуру мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...