Руководителем Курганского УФАС назначали антимонопольщика из Томска

Новым руководителем Курганского УФАС назначили экс-заместителя главы антимонопольной службы Томской области Азамата Абдурахманова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.
«Новым главой Курганского УФАС назначили Азамата Абдурахманова. У него большой опыт работы в системе антимонопольных органах. До переезда в Курган занимал пост замруководителя УФАС Томской области», — сообщил источник.
Информация о назначении нового руководителя подтверждается на сайте регионального ведомства. 34-летний специалист Абдурахманов работает в антимонопольных органах с 2014 года. Он занимал руководящие посты в УФАС Башкирии и Томской области.
Ранее URA.RU писало, что руководитель Курганского УФАС Татьяна Соболевская покинула пост. На этой должности она работала с 2019 года. В течение нескольких месяцев врио главы ведомства была заместитель Алла Иванова. После отставки из антимонопольной службы Соболевская ушла на тотальное понижение — работать специалистом по закупкам в структуру мэрии.
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