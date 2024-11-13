Fox News: Трамп определился со спецпосланником на Украине для завершения СВО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность спецпосланника по Украине. Отмечается, что этот человек должен будет решить вопрос мирного урегулирования украинского конфликта. Кто именно займет эту должность, будет известно позже, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию», — передает телеканал слова одного из источников. Отмечается, что работа на этой должности оплачиваться не будет. В том числе на пост главы Госдепартамента Трамп рассматривает сенатора и члена Республиканской партии Марко Рубио.
Ранее стало известно, что пост главы Пентагона может занять журналист Fox News Пит Хегсет. А советником по национальной безопасности США может стать Майк Уолтц, известный своей позицией против оказания помощи Украине. Кто еще вошел в администрацию Трампа — в материале URA.RU.
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