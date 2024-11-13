Цены на лекарства стремительно поползли вверх

Росстат: в октябре цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 1,1%

13 ноября 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Стоимость парацетамола и но-шпы выросла незначительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В октябре текущего года средняя стоимость лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличилась на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. «В октябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем повысились в среднем на 1,1%», — следует из данных. Повышение цен затронуло ряд препаратов, в частности, наибольшее увеличение стоимости наблюдается у бисакодила (+4,8%), фуросемида и смекты (+3,3%) и перекиси водорода (+3%). Также незначительно подорожали парацетамол (+2%) и дротаверин (но-шпа) (+1,6%). В то же время, стоимость некоторых лекарственных средств показала снижение. Так, цены на умифеновир (арбидол) уменьшились на 5,1%. Ранее «Известия» сообщили, что в России за год выросла на 25% стоимость медицинских препаратов от болезней желудка. На втором месте по росту цен — лекарства от болезней дыхательной системы, которые подорожали на 10%. Далее следуют препараты для повышения иммунитета (9%), препараты для почек и мочеполовой системы (7%), передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В октябре текущего года средняя стоимость лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличилась на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. «В октябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем повысились в среднем на 1,1%», — следует из данных. Повышение цен затронуло ряд препаратов, в частности, наибольшее увеличение стоимости наблюдается у бисакодила (+4,8%), фуросемида и смекты (+3,3%) и перекиси водорода (+3%). Также незначительно подорожали парацетамол (+2%) и дротаверин (но-шпа) (+1,6%). В то же время, стоимость некоторых лекарственных средств показала снижение. Так, цены на умифеновир (арбидол) уменьшились на 5,1%. Ранее «Известия» сообщили, что в России за год выросла на 25% стоимость медицинских препаратов от болезней желудка. На втором месте по росту цен — лекарства от болезней дыхательной системы, которые подорожали на 10%. Далее следуют препараты для повышения иммунитета (9%), препараты для почек и мочеполовой системы (7%), передает «Национальная служба новостей».