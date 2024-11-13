Полпред Жога рассказал о проблемах, на которые пожаловались жители Первоуральска

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога скорректировал маршрут своей поездки в Первоуральск (Свердловская область) после поступления десятков жалоб от местных жителей. Некоторые коснулись закрытия поликлиники в микрорайоне Динас и воды.
«Перед поездкой поступили десятки сообщений от первоуральцев. Игнорировать их было нельзя. Поэтому вместе с губернатором Свердловской области решили изменить маршрут поездки и заехали в поликлинику в микрорайоне Динас, где пообщались с местными жителями», — написал полпред в своем личном telegram-канале.
Жители пожаловались Жоге на проблемы с общественным транспортом, качеством воды и поделились опасениями из-за закрытия поликлиники. Однако последний вопрос закрыли сразу — капремонт будет проходить поэтапно, так что работа в здании продолжится.
«Все остальные вопросы взяли на карандаш. Губернатор [Свердловской области] Евгений Куйвашев обещал детально разобраться в наказах жителей. По поводу обращений граждан. Объем большой, поэтому не всегда могу ответить мгновенно», — написал Жога. Он подчеркнул, что ему приходится читать сообщения граждан со всего Урала до поздней ночи.
Также полпред посетил Первоуральский новотрубный завод, пообщался со студентами и школьниками в центре программы «Будущее белой металлургии» в здании Первоуральского металлургического колледжа и отправился к лицею №21. Уже после этого Жога, Куйвашев, заместитель Сергей Рындин, мэр Первоуральска Игорь Кабец — отправились в поликлинику в микрорайоне Динас.
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