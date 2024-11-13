Стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области

Рост заболеваемости гриппом придется на декабрь и начало следующего года. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №1 в Челябинске Дмитрий Тарасов.
«Рост заболеваемости гриппом в этом году случится в декабре, ну может чуть позже, в начале следующего года. Привиться — безопаснее и выгоднее экономически, чем переболеть. Не верите? Сейчас докажу», — написал Тарасов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ежегодно в мире от гриппа умирает около 650 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год регистрируется около трех-пяти миллионов случаев тяжелого течения гриппа. Большинство смертей — это пожилые люди с ослабленным иммунитетом. В группе риска также маленькие дети.
«Грипп — это минимум семь-десять дней, вычеркнутых из активной жизни. А это, как правило, и потери в зарплате, и выход из рабочего (учебного) ритма», — добавляет Тарасов. Набор для лечения гриппа, в который входят антивирусные, противовоспалительные и жаропонижающие препараты, спреи для раздраженного горла, растворы для полоскания, противокашлевые, капли в нос, витамины, стоит три-пять тысяч на одного. А если к вирусной присоединится бактериальная инфекция — понадобятся антибиотики. А если переболеет вся семья? Прививка же, напомню, ставится бесплатно», — подытожил врач.
В Челябинской области ранее из-за пневмонии вводили усиленные меры. В сентябре врио главного санитарного врача Челябинской области Владимир Ефремов поручил минздраву, минобразования и минсоцу региона ввести особые меры по борьбе с пневмонией, выдав 22 поручения.
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