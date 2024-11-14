Боливию пригласили стать партнером БРИКС

Боливия официально получила приглашение стать страной-партнером БРИКС и дала свое согласие. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Селинда Соса.
«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России [Сергея Лаврова]. Нас пригласили в качестве государства — партнера БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — заявила Соса. Об ответе Боливии на приглашение дипломат сообщила ходе 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), проходящей в Баку.
Соса выразила мнение, что членство в БРИКС открывает новые возможности для стран, таких как Боливия, и способствует укреплению многосторонних связей, в том числе с государствами глобального Юга. «БРИКС является новой альтернативой, которая сможет помочь прежде всего таким странам, как Боливия, но также и многим другим <...> В этом формате мы сможем укреплять механизмы многостороннего сотрудничества, в том числе со странами глобального Юга», — отметила глава МИД.
В октябре этого года в Казани прошел 16-й саммит БРИКС. В город прибыли представители государств-участников объединения: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. В город прибыли главы 22 государств, на саммит были отправлены делегации от 36 стран.
Также главы государств выразили свою точку зрения и предложили инициативы по вопросам мира, финансовой системы БРИКС, развитию межнационального сотрудничества. О чем мировые лидеры рассказали президенту России на саммите — в материале URA.RU.
Участники саммита организации под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.