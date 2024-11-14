Пермяки похвастались в Эмиратах инновациями в сфере добычи нефти и газа

Промышленные предприятия Пермского края презентовали свою продукцию на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь о мероприятии ADIPEC 2024, посетители которого могут ознакомиться с новинками в нефтегазодобыче, нефтепереработке и химии. Свою продукцию показали 10 компаний Прикамья. Семь из них заключили контракты.
«Свою продукцию на объединенном стенде Пермского края представили „ЭЛКАМ“, „ИНГК“, „Мотовилиха — гражданское машиностроение“, „Кредо-Пласт“ и другие компании. Участникам и гостям ADIPEC презентовали широкую линейку пермских разработок, включая оборудование для нефтедобычи и компрессорные установки. Также это газоперекачивающие агрегаты, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, промышленная химия и другая продукция», — сообщается на сайте краевого минпромторга.
Переговоры о поставках пермской продукции прошли с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Индии, Конго, Камеруна и Индонезии. Сама международная выставка-конференция ADIPEC проходит в Абу-Даби. Это одно из важнейших событий нефтегазовой промышленности всего региона Ближнего Востока.
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