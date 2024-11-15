ЦБ отозвал лицензию у российского банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка БКФ из-за убыточности и поддержки терроризма
ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка БКФ из-за убыточности и поддержки терроризма Фото:

Центробанк отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» из-за нарушения им федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также организацией допускались нарушения в области финансирования терроризма и, в целом, банк хронически приносил убытки. 

«На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», — заявили в регуляторе. Отмечается, что ООО «Банк БКФ» нарушил законодательство в области противодействия отмывания финансов, полученных преступным путем, а также поддерживал терроризм.

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Центробанк отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» из-за нарушения им федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также организацией допускались нарушения в области финансирования терроризма и, в целом, банк хронически приносил убытки.  «На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», — заявили в регуляторе. Отмечается, что ООО «Банк БКФ» нарушил законодательство в области противодействия отмывания финансов, полученных преступным путем, а также поддерживал терроризм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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