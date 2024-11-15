Создатель пермского робота и ресторатор из Тюмени посетят Курган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совладелец пермской компании «Промобот» Олег Кивокурцев выступит с лекцией в Кургане
Совладелец пермской компании «Промобот» Олег Кивокурцев выступит с лекцией в Кургане Фото:

Сооснователь пермской компании «Промобот» (Promobot) и резидент Сколково Олег Кивокурцев выступит на предпринимательском форуме в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают местные бизнесмены со ссылкой на программу форума.

«Создатель робота Арди и сооснователь пермской компании „Промобот“ Олег Кивокурцев станет спикером на форуме предпринимателей „ВКубе 2024“. Он выступил с лекцией про то, как построить технологическую компанию из гаража», — сообщают бизнесмены. 

Также форум посетит ресторатор из Тюмени Лариса Невидайло. Предприниматель расскажет участникам мероприятия о том, как управлять командой. Автор книг Елена Золина-Модебадзе из Челябинска поделится секретами увеличения лояльности клиентов. Топ-менеджер Сергей Пасечнюк из Москвы расскажет, как бизнесу масштабироваться на площадке «Авито», а бизнесмен из Сочи Кирилл Безиков поделится способами внедрения ИИ в маркетинг.

Форум предпринимателей пройдет в Кургане с 28 по 29 ноября. На мероприятии ожидается традиционный бизнес-завтрак с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи с главой региона будет обсуждаться адаптация клиентского сервиса к изменяющемуся потребительскому спросу. В прошлом году спикерами форума стали легендарные разведчики-нелегалы — бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Елена Вавиловаи Андрей Безруков. также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве и развитии деловой соцсети TenChat.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сооснователь пермской компании «Промобот» (Promobot) и резидент Сколково Олег Кивокурцев выступит на предпринимательском форуме в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают местные бизнесмены со ссылкой на программу форума. «Создатель робота Арди и сооснователь пермской компании „Промобот“ Олег Кивокурцев станет спикером на форуме предпринимателей „ВКубе 2024“. Он выступил с лекцией про то, как построить технологическую компанию из гаража», — сообщают бизнесмены.  Также форум посетит ресторатор из Тюмени Лариса Невидайло. Предприниматель расскажет участникам мероприятия о том, как управлять командой. Автор книг Елена Золина-Модебадзе из Челябинска поделится секретами увеличения лояльности клиентов. Топ-менеджер Сергей Пасечнюк из Москвы расскажет, как бизнесу масштабироваться на площадке «Авито», а бизнесмен из Сочи Кирилл Безиков поделится способами внедрения ИИ в маркетинг. Форум предпринимателей пройдет в Кургане с 28 по 29 ноября. На мероприятии ожидается традиционный бизнес-завтрак с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи с главой региона будет обсуждаться адаптация клиентского сервиса к изменяющемуся потребительскому спросу. В прошлом году спикерами форума стали легендарные разведчики-нелегалы — бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Елена Вавиловаи Андрей Безруков. также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве и развитии деловой соцсети TenChat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...