Сооснователь пермской компании «Промобот» (Promobot) и резидент Сколково Олег Кивокурцев выступит на предпринимательском форуме в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают местные бизнесмены со ссылкой на программу форума.
«Создатель робота Арди и сооснователь пермской компании „Промобот“ Олег Кивокурцев станет спикером на форуме предпринимателей „ВКубе 2024“. Он выступил с лекцией про то, как построить технологическую компанию из гаража», — сообщают бизнесмены.
Также форум посетит ресторатор из Тюмени Лариса Невидайло. Предприниматель расскажет участникам мероприятия о том, как управлять командой. Автор книг Елена Золина-Модебадзе из Челябинска поделится секретами увеличения лояльности клиентов. Топ-менеджер Сергей Пасечнюк из Москвы расскажет, как бизнесу масштабироваться на площадке «Авито», а бизнесмен из Сочи Кирилл Безиков поделится способами внедрения ИИ в маркетинг.
Форум предпринимателей пройдет в Кургане с 28 по 29 ноября. На мероприятии ожидается традиционный бизнес-завтрак с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе встречи с главой региона будет обсуждаться адаптация клиентского сервиса к изменяющемуся потребительскому спросу. В прошлом году спикерами форума стали легендарные разведчики-нелегалы — бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Елена Вавиловаи Андрей Безруков. также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве и развитии деловой соцсети TenChat.
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