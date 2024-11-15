ВСУ атаковали Курскую область ракетой и беспилотниками

15 ноября 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

ПВО сбили ракету и беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня вечером в небе Курской области были уничтожены украинская ракета и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили глава региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал Смирнов в telegram-канале. В связи с текущей угрозой, региональные власти призывают граждан к особой осторожности. «Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил губернатор. Дополнительно подчеркивается важность соблюдения мер безопасности. В случае обнаружения подозрительных объектов или обломков необходимо немедленно сообщать в компетентные службы, сообщил Смирнов. Вечером 14 ноября и в первые часы 15 ноября российские силы ПВО успешно отразили атаку, инициированную ВСУ. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было уничтожено 51 беспилотник, преимущественно в районе Краснодарского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня вечером в небе Курской области были уничтожены украинская ракета и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили глава региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал Смирнов в telegram-канале. В связи с текущей угрозой, региональные власти призывают граждан к особой осторожности. «Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил губернатор. Дополнительно подчеркивается важность соблюдения мер безопасности. В случае обнаружения подозрительных объектов или обломков необходимо немедленно сообщать в компетентные службы, сообщил Смирнов. Вечером 14 ноября и в первые часы 15 ноября российские силы ПВО успешно отразили атаку, инициированную ВСУ. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было уничтожено 51 беспилотник, преимущественно в районе Краснодарского края.