ВСУ атаковали Курскую область ракетой и беспилотниками

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Трофейная техника. Верхняя Пышма, fpv дрон, дрон-камикадзе
ПВО сбили ракету и беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня вечером в небе Курской области были уничтожены украинская ракета и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили глава региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал Смирнов в telegram-канале. В связи с текущей угрозой, региональные власти призывают граждан к особой осторожности. «Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил губернатор.

Дополнительно подчеркивается важность соблюдения мер безопасности. В случае обнаружения подозрительных объектов или обломков необходимо немедленно сообщать в компетентные службы, сообщил Смирнов.

Вечером 14 ноября и в первые часы 15 ноября российские силы ПВО успешно отразили атаку, инициированную ВСУ. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было уничтожено 51 беспилотник, преимущественно в районе Краснодарского края.

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Сегодня вечером в небе Курской области были уничтожены украинская ракета и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили глава региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал Смирнов в telegram-канале. В связи с текущей угрозой, региональные власти призывают граждан к особой осторожности. «Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил губернатор. Дополнительно подчеркивается важность соблюдения мер безопасности. В случае обнаружения подозрительных объектов или обломков необходимо немедленно сообщать в компетентные службы, сообщил Смирнов. Вечером 14 ноября и в первые часы 15 ноября российские силы ПВО успешно отразили атаку, инициированную ВСУ. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было уничтожено 51 беспилотник, преимущественно в районе Краснодарского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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