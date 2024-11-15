15 ноября 2024

В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Киев

Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом о переговорах для Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры стран Запада идут на диалог с Путиным
Лидеры стран Запада идут на диалог с Путиным Фото:

Беседа по телефону канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина стала прямым сигналом руководству Украины о необходимости переговоров с РФ. Об этом рассказал эксперт по РФ, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер.

«Разговор Шольца и Путина оказывает определенное давление на Киев для подготовки к переговорам. Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — передает немецкая газета Tagesspiegel слова Майстера.

Ранее канцлер Шольц провел телефонный разговор с президентом Путиным. Это была первая беседа за почти два года, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беседа по телефону канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина стала прямым сигналом руководству Украины о необходимости переговоров с РФ. Об этом рассказал эксперт по РФ, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. «Разговор Шольца и Путина оказывает определенное давление на Киев для подготовки к переговорам. Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — передает немецкая газета Tagesspiegel слова Майстера. Ранее канцлер Шольц провел телефонный разговор с президентом Путиным. Это была первая беседа за почти два года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...