В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Киев

Беседа по телефону канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина стала прямым сигналом руководству Украины о необходимости переговоров с РФ. Об этом рассказал эксперт по РФ, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер.
«Разговор Шольца и Путина оказывает определенное давление на Киев для подготовки к переговорам. Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — передает немецкая газета Tagesspiegel слова Майстера.
Ранее канцлер Шольц провел телефонный разговор с президентом Путиным. Это была первая беседа за почти два года, передает RT.
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