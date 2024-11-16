Юлия Савичева высказалась о современных продюсерах

Популярная певица из Кургана Юлия Савичева считает, что молодым продюсерам стоит быть скромнее. Ее смущает, когда так называют себя начинающие артисты. Своим мнением она поделилась в соцсетях.
«Что-то последнее время часто слышу слово „продюсер“ от молодежи и смущаюсь. Слишком громко звучит, потому что для меня продюсер — это очень серьезный статус. Это человек, который создал не только себя с нуля, но и своих подопечных, которых не знал никто, а после его работы вся страна узнала, кто это. Сейчас же продюсером является любой менеджер в любом проекте или предприятии, артист, выпустивший первый трек, только начавший свою деятельность», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Савичева.
Певица также добавила, что таким людям стоило бы быть скромнее. И тогда к ним непременно потянутся. Поклонники творчества певицы поддержали ее в комментариях, отметив ее мудрость и правоту.
Ранее URA.RU писало о том, что Савичева снялась в музыкальном проекте «Хит» от WINK. В документальном видео рассказывается о том, как и почему песни становятся хитами.
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