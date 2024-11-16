16 ноября 2024
15 ноября 2024

Юлия Савичева высказалась о современных продюсерах

Юлия Савичева: молодым продюсерам стоит быть скромнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Савичева считает, что молодым людям, называющим себя продюсерами, стоит быть скромнее
Савичева считает, что молодым людям, называющим себя продюсерами, стоит быть скромнее Фото:

Популярная певица из Кургана Юлия Савичева считает, что молодым продюсерам стоит быть скромнее. Ее смущает, когда так называют себя начинающие артисты. Своим мнением она поделилась в соцсетях.

«Что-то последнее время часто слышу слово „продюсер“ от молодежи и смущаюсь. Слишком громко звучит, потому что для меня продюсер — это очень серьезный статус. Это человек, который создал не только себя с нуля, но и своих подопечных, которых не знал никто, а после его работы вся страна узнала, кто это. Сейчас же продюсером является любой менеджер в любом проекте или предприятии, артист, выпустивший первый трек, только начавший свою деятельность», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Савичева.

Певица также добавила, что таким людям стоило бы быть скромнее. И тогда к ним непременно потянутся. Поклонники творчества певицы поддержали ее в комментариях, отметив ее мудрость и правоту.

Ранее URA.RU писало о том, что Савичева снялась в музыкальном проекте «Хит» от WINK. В документальном видео рассказывается о том, как и почему песни становятся хитами.

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Популярная певица из Кургана Юлия Савичева считает, что молодым продюсерам стоит быть скромнее. Ее смущает, когда так называют себя начинающие артисты. Своим мнением она поделилась в соцсетях. «Что-то последнее время часто слышу слово „продюсер“ от молодежи и смущаюсь. Слишком громко звучит, потому что для меня продюсер — это очень серьезный статус. Это человек, который создал не только себя с нуля, но и своих подопечных, которых не знал никто, а после его работы вся страна узнала, кто это. Сейчас же продюсером является любой менеджер в любом проекте или предприятии, артист, выпустивший первый трек, только начавший свою деятельность», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Савичева. Певица также добавила, что таким людям стоило бы быть скромнее. И тогда к ним непременно потянутся. Поклонники творчества певицы поддержали ее в комментариях, отметив ее мудрость и правоту. Ранее URA.RU писало о том, что Савичева снялась в музыкальном проекте «Хит» от WINK. В документальном видео рассказывается о том, как и почему песни становятся хитами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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