16 ноября 2024
15 ноября 2024

В Челябинской области потеплеет до пяти градусов

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Тепло и гололед на дорогах порывистый ветер обещают синоптики Фото:

В Челябинской области 17 ноября ожидается преимущественно пасмурная погода, однако температура воздуха прогреется до пяти градусов. Об этом заявляют синоптики областного Гидрометеоцентра.

«День в регионе обещает стать теплым: в некоторых территориях температура воздуха прогреется до пяти градусов. Будет пасмурно, местами сильный ветер и возможен небольшой снег. Местами на дорогах гололед», — говорится в прогнозе метеорологов.

В Челябинске потеплеет до трех градусов. Будет облачно, без осадков с порывами ветра до 13 метров в секунду. В Магнитогорске также прогреется до трех градусов, дождя или мокрого снега не ожидается. В Миассе синоптики обещают аналогичную температуру, но во второй половине дня станет облачно.

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В Челябинской области 17 ноября ожидается преимущественно пасмурная погода, однако температура воздуха прогреется до пяти градусов. Об этом заявляют синоптики областного Гидрометеоцентра. «День в регионе обещает стать теплым: в некоторых территориях температура воздуха прогреется до пяти градусов. Будет пасмурно, местами сильный ветер и возможен небольшой снег. Местами на дорогах гололед», — говорится в прогнозе метеорологов. В Челябинске потеплеет до трех градусов. Будет облачно, без осадков с порывами ветра до 13 метров в секунду. В Магнитогорске также прогреется до трех градусов, дождя или мокрого снега не ожидается. В Миассе синоптики обещают аналогичную температуру, но во второй половине дня станет облачно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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