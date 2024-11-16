В Челябинской области потеплеет до пяти градусов

17 ноября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Тепло и гололед на дорогах порывистый ветер обещают синоптики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 17 ноября ожидается преимущественно пасмурная погода, однако температура воздуха прогреется до пяти градусов. Об этом заявляют синоптики областного Гидрометеоцентра. «День в регионе обещает стать теплым: в некоторых территориях температура воздуха прогреется до пяти градусов. Будет пасмурно, местами сильный ветер и возможен небольшой снег. Местами на дорогах гололед», — говорится в прогнозе метеорологов. В Челябинске потеплеет до трех градусов. Будет облачно, без осадков с порывами ветра до 13 метров в секунду. В Магнитогорске также прогреется до трех градусов, дождя или мокрого снега не ожидается. В Миассе синоптики обещают аналогичную температуру, но во второй половине дня станет облачно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 17 ноября ожидается преимущественно пасмурная погода, однако температура воздуха прогреется до пяти градусов. Об этом заявляют синоптики областного Гидрометеоцентра. «День в регионе обещает стать теплым: в некоторых территориях температура воздуха прогреется до пяти градусов. Будет пасмурно, местами сильный ветер и возможен небольшой снег. Местами на дорогах гололед», — говорится в прогнозе метеорологов. В Челябинске потеплеет до трех градусов. Будет облачно, без осадков с порывами ветра до 13 метров в секунду. В Магнитогорске также прогреется до трех градусов, дождя или мокрого снега не ожидается. В Миассе синоптики обещают аналогичную температуру, но во второй половине дня станет облачно.