В Челябинской области потеплеет до пяти градусов

В Челябинской области 17 ноября ожидается преимущественно пасмурная погода, однако температура воздуха прогреется до пяти градусов. Об этом заявляют синоптики областного Гидрометеоцентра.
«День в регионе обещает стать теплым: в некоторых территориях температура воздуха прогреется до пяти градусов. Будет пасмурно, местами сильный ветер и возможен небольшой снег. Местами на дорогах гололед», — говорится в прогнозе метеорологов.
В Челябинске потеплеет до трех градусов. Будет облачно, без осадков с порывами ветра до 13 метров в секунду. В Магнитогорске также прогреется до трех градусов, дождя или мокрого снега не ожидается. В Миассе синоптики обещают аналогичную температуру, но во второй половине дня станет облачно.
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