17 ноября 2024

На бывшего футболиста российской сборной по футболу напали после матча «Волгаря»

Baza: на тренера ФК «Ленинградец» Евсеева напали после матча
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный напал на Евсеева после футбольного матча
Неизвестный напал на Евсеева после футбольного матча Фото:

Бывший футболист сборной России и нынешний тренер ФК «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению. Об этом сообщил telegram-канал Baza и уточнил, что преступление произошло после матча с «Волгарем» в Астрахани.

«Неизвестный напал на тренера питерцев вечером 17 ноября в Астрахани после матча местного „Волгаря“ с командой Евсеева», — сообщили авторы канала. Отмечается, что сейчас тренер «Ленинградца» находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Евсеев ранее тренировал ФК «Амкар», организация которого задолжала ему 2,7 миллиона рублей. В эту стоимость вошла компенсация расходов по найму жилья, которые составили около 75 тысяч рублей.

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Бывший футболист сборной России и нынешний тренер ФК «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению. Об этом сообщил telegram-канал Baza и уточнил, что преступление произошло после матча с «Волгарем» в Астрахани. «Неизвестный напал на тренера питерцев вечером 17 ноября в Астрахани после матча местного „Волгаря“ с командой Евсеева», — сообщили авторы канала. Отмечается, что сейчас тренер «Ленинградца» находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Евсеев ранее тренировал ФК «Амкар», организация которого задолжала ему 2,7 миллиона рублей. В эту стоимость вошла компенсация расходов по найму жилья, которые составили около 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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