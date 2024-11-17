На бывшего футболиста российской сборной по футболу напали после матча «Волгаря»

Бывший футболист сборной России и нынешний тренер ФК «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению. Об этом сообщил telegram-канал Baza и уточнил, что преступление произошло после матча с «Волгарем» в Астрахани.
«Неизвестный напал на тренера питерцев вечером 17 ноября в Астрахани после матча местного „Волгаря“ с командой Евсеева», — сообщили авторы канала. Отмечается, что сейчас тренер «Ленинградца» находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Евсеев ранее тренировал ФК «Амкар», организация которого задолжала ему 2,7 миллиона рублей. В эту стоимость вошла компенсация расходов по найму жилья, которые составили около 75 тысяч рублей.
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