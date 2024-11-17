17 ноября 2024

В Челябинске антициклон из Казахстана приведет к резкой перемене погоды

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Снегопад днем. Челябинск, колесо, спущенное колесо, снегопад
Снегопады в Челябинске сменятся морозами Фото:

В Челябинской области на неделе с 18 по 24 ноября из-за края антициклона, идущего из Казахстана, снегопады сменятся морозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Обширная барическая депрессия, охватившая Арктическое побережье, дотянется и до Южного Урала. В середине недели при прохождении активного атмосферного фронта ожидается мокрый снег. А во второй половине недели, по предварительным расчетам, ее вытеснит область повышенного давления (антициклон), которая расположится над Казахстаном», — уточнили синоптики.

Метеорологи предупредили, что сейчас погода в регионе на 2-5 градусов выше климатической нормы, то есть днем около нуля, ночью до шести градусов ниже нуля. После прихода антициклона столбики термометров опустятся до 3-8 градусов мороза.

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В Челябинской области на неделе с 18 по 24 ноября из-за края антициклона, идущего из Казахстана, снегопады сменятся морозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Обширная барическая депрессия, охватившая Арктическое побережье, дотянется и до Южного Урала. В середине недели при прохождении активного атмосферного фронта ожидается мокрый снег. А во второй половине недели, по предварительным расчетам, ее вытеснит область повышенного давления (антициклон), которая расположится над Казахстаном», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что сейчас погода в регионе на 2-5 градусов выше климатической нормы, то есть днем около нуля, ночью до шести градусов ниже нуля. После прихода антициклона столбики термометров опустятся до 3-8 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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