В Челябинске антициклон из Казахстана приведет к резкой перемене погоды

18 ноября 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Снегопады в Челябинске сменятся морозами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на неделе с 18 по 24 ноября из-за края антициклона, идущего из Казахстана, снегопады сменятся морозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Обширная барическая депрессия, охватившая Арктическое побережье, дотянется и до Южного Урала. В середине недели при прохождении активного атмосферного фронта ожидается мокрый снег. А во второй половине недели, по предварительным расчетам, ее вытеснит область повышенного давления (антициклон), которая расположится над Казахстаном», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что сейчас погода в регионе на 2-5 градусов выше климатической нормы, то есть днем около нуля, ночью до шести градусов ниже нуля. После прихода антициклона столбики термометров опустятся до 3-8 градусов мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на неделе с 18 по 24 ноября из-за края антициклона, идущего из Казахстана, снегопады сменятся морозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Обширная барическая депрессия, охватившая Арктическое побережье, дотянется и до Южного Урала. В середине недели при прохождении активного атмосферного фронта ожидается мокрый снег. А во второй половине недели, по предварительным расчетам, ее вытеснит область повышенного давления (антициклон), которая расположится над Казахстаном», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что сейчас погода в регионе на 2-5 градусов выше климатической нормы, то есть днем около нуля, ночью до шести градусов ниже нуля. После прихода антициклона столбики термометров опустятся до 3-8 градусов мороза.