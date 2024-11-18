В Перми прокуратура проверит дом, жители которого жалуются на жуткий подъезд

Пермская прокуратура проверит достоверность информации об ужасном состоянии подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. Ранее местный житель пожаловался на жуткий вид дома.
«Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по информации в сети Интернет о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома по улице Бульвар Гагарина, 81/4 в Перми», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что по итогам проверки дадут оценку действиям управляющей компании и примут меры.
Ранее житель дома рассказал, что в подъезде нет двери, а окна разбиты. При этом управляющая компания на жалобы жильцов никак не реагирует.
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