В Перми прокуратура проверит дом, жители которого жалуются на жуткий подъезд

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По словам жильцов, в подъезде от стен отваливается штукатурка
По словам жильцов, в подъезде от стен отваливается штукатурка Фото:

Пермская прокуратура проверит достоверность информации об ужасном состоянии подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. Ранее местный житель пожаловался на жуткий вид дома.

«Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по информации в сети Интернет о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома по улице Бульвар Гагарина, 81/4 в Перми», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что по итогам проверки дадут оценку действиям управляющей компании и примут меры.

Ранее житель дома рассказал, что в подъезде нет двери, а окна разбиты. При этом управляющая компания на жалобы жильцов никак не реагирует.

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Пермская прокуратура проверит достоверность информации об ужасном состоянии подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. Ранее местный житель пожаловался на жуткий вид дома. «Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по информации в сети Интернет о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома по улице Бульвар Гагарина, 81/4 в Перми», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что по итогам проверки дадут оценку действиям управляющей компании и примут меры. Ранее житель дома рассказал, что в подъезде нет двери, а окна разбиты. При этом управляющая компания на жалобы жильцов никак не реагирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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