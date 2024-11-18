Водителей предупредили об опасности на федеральных трассах в Тюменской области

В Тюменской области трассы на Омск и ХМАО засыплет мокрым снегом 21 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег и метель доставят неудобств тюменским водителям
Мокрый снег и метель доставят неудобств тюменским водителям Фото:

Участки федеральных трасс Р-402 (на Омск) и Р-404 (ХМАО) засыплет мокрым снегом ночью 21 ноября. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«Ночью 21 ноября на участках дорог Р-402 и Р-404 в границах Тюменской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с , метель, снежные заносы», — рассказали в компании.

Также ожидается похолодание. Температура воздуха ночью и утром составит от -1 до -6 градусов, а к вечеру опустится вплоть до -11.

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Участки федеральных трасс Р-402 (на Омск) и Р-404 (ХМАО) засыплет мокрым снегом ночью 21 ноября. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Ночью 21 ноября на участках дорог Р-402 и Р-404 в границах Тюменской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с , метель, снежные заносы», — рассказали в компании. Также ожидается похолодание. Температура воздуха ночью и утром составит от -1 до -6 градусов, а к вечеру опустится вплоть до -11.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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