Водителей предупредили об опасности на федеральных трассах в Тюменской области

Участки федеральных трасс Р-402 (на Омск) и Р-404 (ХМАО) засыплет мокрым снегом ночью 21 ноября. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«Ночью 21 ноября на участках дорог Р-402 и Р-404 в границах Тюменской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с , метель, снежные заносы», — рассказали в компании.
Также ожидается похолодание. Температура воздуха ночью и утром составит от -1 до -6 градусов, а к вечеру опустится вплоть до -11.
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