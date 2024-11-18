Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Нефтехимику» (Нижнекамск), завершив семиматчевую победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась со счетом 1:3 (0:1; 1:1; 0:1). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах, передает сайт khl.ru.
Первый период завершился в пользу «Нефтехимика», несмотря на то, что «Автомобилист» чаще атаковал. Единственную шайбу за первые двадцать минут забросил нападающий гостей Григорий Селезнев.
Во втором периоде нижнекамцы увеличили преимущество после гола Селезнева, сделавшего дубль. «Автомобилист» смог сократить отставание. Команда воспользовалась командным штрафом «Нефтехимика», забросив свою шайбу за 27 секунд. Форвард Брукс Мэйсек отличился броском в касание и оформил 130-ю шайбу в КХЛ. ХК «Нефтехимик» почти смог вернуть разницу в два гола, но тренерский штаб хозяев запросил просмотр эпизода на помеху вратарю, которую судьи при просмотре и обнаружили.
В концовке третьего периода, играя без вратаря, екатеринбуржцы пропустили третью шайбу в матче. Автором гола стал форвард «Нефтехимика» Евгений Митяйкин. После 26 матчей «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 36 очками. На Востоке сейчас лидирует челябинский «Трактор» с 40 очками за 27 игр в этом сезоне. «Нефтехимик» же во второй половине общей таблицы, но в своей конференции идет в зоне плей-офф — 7-е место, 26 очков.
В прошлых матчах екатеринбуржцы одержали семь побед подряд. Среди них были по две встречи с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» на чужом и своем льду. Уральское дерби с челябинским «Трактором», на которое с болельщиками поехал рэпер Витя АК-47. А еще выигранные дуэли у «Барыса» и «Амура».
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