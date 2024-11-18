В ХМАО выходцы из ближнего зарубежья подрались с бойцом СВО

В Сургуте (ХМАО) выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО на улице. Они избили мужчину и сломали ему нос. О происшествии сообщили общественники, «Русской общины».
«В Общину Сургута обратились действующие бойцы СВО. Их соратника до полусмерти избили. Не понравился уставший взгляд мужчины. Якобы на них „недобро смотрят“. Приезжие набросились втроём на него, били ногами по лицу. Сломали нос и хрящи лица, выбили зубы», — рассказали в telegram-канале «Русской общины». Общественники помогли пострадавшему мужчине снять побои и нанять адвоката.
Источники агентства близкие к силовым структурам рассказали, что напавшими были двое братьев — киргизов, однако они не являются мигрантами. Оба мужчины имеют российское гражданство.
Потасовка завязалась, когда один из братьев задел пострадавшего плечом. «Старший привлечен по ст.20.21 — появление в состоянии опьянения. В полиции написано 2 обоюдных заявления. Сургутянин с адвокатом. Полицейские ждут медицинскую справку для решения о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.
В УМВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что по данному случаю начали проверку. «Полицейские проводят проверку, установлены все участники инцидента», — прокомментировали случившееся в ведомстве.
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