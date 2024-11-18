Боррель: США разрешили применять ракеты для ударов по территории РФ

18 ноября 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву бить ракетами вглубь РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Администрация США дала разрешение на использование ракет с дальностью до 300 км для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе встречи глав МИД стран Европейского Союза, где выступил Жозеп Боррель. «На встрече было оглашено, что США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ», — сообщил Жозеп Боррель. Трансляция встречи политиков ведется в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США дала разрешение на использование ракет с дальностью до 300 км для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе встречи глав МИД стран Европейского Союза, где выступил Жозеп Боррель. «На встрече было оглашено, что США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ», — сообщил Жозеп Боррель. Трансляция встречи политиков ведется в соцсети Х.