Боррель: США разрешили применять ракеты для ударов по территории РФ

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву бить ракетами вглубь РФ Фото:

Администрация США дала разрешение на использование ракет с дальностью до 300 км для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе встречи глав МИД стран Европейского Союза, где выступил Жозеп Боррель.

«На встрече было оглашено, что США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ», — сообщил Жозеп Боррель. Трансляция встречи политиков ведется в соцсети Х.

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Администрация США дала разрешение на использование ракет с дальностью до 300 км для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе встречи глав МИД стран Европейского Союза, где выступил Жозеп Боррель. «На встрече было оглашено, что США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ», — сообщил Жозеп Боррель. Трансляция встречи политиков ведется в соцсети Х.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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