Боррель: США разрешили применять ракеты для ударов по территории РФ

Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву бить ракетами вглубь РФ
Администрация США дала разрешение на использование ракет с дальностью до 300 км для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе встречи глав МИД стран Европейского Союза, где выступил Жозеп Боррель.
«На встрече было оглашено, что США разрешили применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ», — сообщил Жозеп Боррель. Трансляция встречи политиков ведется в соцсети Х.
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