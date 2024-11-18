18 ноября 2024

ЕС направит в Грузию миссию для изучения ситуации в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Миссия будет оценивать общую политическую обстановку в Грузии, заявил Боррель Фото:

Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС.

«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал Жозеп Боррель. По словам Борреля, миссия ЕС помимо анализа итогов выборов будет также оценивать общую политическую обстановку в Грузии и способствовать поддержанию демократических процессов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасения относительно возможной дестабилизации в стране в связи с последствиями прошедших парламентских выборов, передает RT. В Тбилиси представители оппозиции намерены продолжить акции протеста, выражая свое несогласие с результатами голосования на выборах в парламент страны.

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Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС. «Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал Жозеп Боррель. По словам Борреля, миссия ЕС помимо анализа итогов выборов будет также оценивать общую политическую обстановку в Грузии и способствовать поддержанию демократических процессов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасения относительно возможной дестабилизации в стране в связи с последствиями прошедших парламентских выборов, передает RT. В Тбилиси представители оппозиции намерены продолжить акции протеста, выражая свое несогласие с результатами голосования на выборах в парламент страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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