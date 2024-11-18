ЕС направит в Грузию миссию для изучения ситуации в стране

19 ноября 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Миссия будет оценивать общую политическую обстановку в Грузии, заявил Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС. «Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал Жозеп Боррель. По словам Борреля, миссия ЕС помимо анализа итогов выборов будет также оценивать общую политическую обстановку в Грузии и способствовать поддержанию демократических процессов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасения относительно возможной дестабилизации в стране в связи с последствиями прошедших парламентских выборов, передает RT. В Тбилиси представители оппозиции намерены продолжить акции протеста, выражая свое несогласие с результатами голосования на выборах в парламент страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз решил отправить политическую миссию в Грузию для оценки ситуации после недавних выборов в стране. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС. «Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал Жозеп Боррель. По словам Борреля, миссия ЕС помимо анализа итогов выборов будет также оценивать общую политическую обстановку в Грузии и способствовать поддержанию демократических процессов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасения относительно возможной дестабилизации в стране в связи с последствиями прошедших парламентских выборов, передает RT. В Тбилиси представители оппозиции намерены продолжить акции протеста, выражая свое несогласие с результатами голосования на выборах в парламент страны.