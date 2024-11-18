Водителям челябинского транспорта повысят зарплату до 105 тысяч рублей

Сотрудникам автотранспортных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров по Челябинску, пообещали повысить заработную плату до 105 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Сейчас зарплата водителя автобуса, троллейбуса и трамвая превышает 80 тысяч рублей. Некоторые автопредприятия поднимут ее до 105 тысяч», — анонсировали в челябинской мэрии.
Городские власти считают, что такая мера должна помочь в наборе кадров. Кандидатам предлагают обучение, во время которого они будут получать стипендию. Работодатель также обещает выплату премий и мотивационные бонусы.
Как ранее писало URA.RU, Челябинску передали два десятка новых автобусов Volgabus. Машины поступили по льготному лизингу, финансируемому из средств Фонда национального благосостояния.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!