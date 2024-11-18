18 ноября 2024

Водителям челябинского транспорта повысят зарплату до 105 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , водитель автобуса, автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус, маршрут15
поднять зарплату водителям пообещали в декабре—январе Фото:

Сотрудникам автотранспортных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров по Челябинску, пообещали повысить заработную плату до 105 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Сейчас зарплата водителя автобуса, троллейбуса и трамвая превышает 80 тысяч рублей. Некоторые автопредприятия поднимут ее до 105 тысяч», — анонсировали в челябинской мэрии.

Городские власти считают, что такая мера должна помочь в наборе кадров. Кандидатам предлагают обучение, во время которого они будут получать стипендию. Работодатель также обещает выплату премий и мотивационные бонусы.

Как ранее писало URA.RU, Челябинску передали два десятка новых автобусов Volgabus. Машины поступили по льготному лизингу, финансируемому из средств Фонда национального благосостояния.

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Сотрудникам автотранспортных предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров по Челябинску, пообещали повысить заработную плату до 105 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Сейчас зарплата водителя автобуса, троллейбуса и трамвая превышает 80 тысяч рублей. Некоторые автопредприятия поднимут ее до 105 тысяч», — анонсировали в челябинской мэрии. Городские власти считают, что такая мера должна помочь в наборе кадров. Кандидатам предлагают обучение, во время которого они будут получать стипендию. Работодатель также обещает выплату премий и мотивационные бонусы. Как ранее писало URA.RU, Челябинску передали два десятка новых автобусов Volgabus. Машины поступили по льготному лизингу, финансируемому из средств Фонда национального благосостояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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