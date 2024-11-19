Макрон пожал Лаврову руку после своего одобрения ударов по России. Видео

Bloomberg: президент Франции пожал руку Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрешение бить дальнобойными ракетами по России - это «правильное решение»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрешение бить дальнобойными ракетами по России - это «правильное решение» Фото:
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Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ранее он одобрил сообщения о том, что США разрешили бить дальнобойными ракетами ATACMS по российским территориям.

«Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — сообщили в Bloomberg. До рукопожатия президент Франции одобрительно высказался о разрешении Штатами, данном Украине, бить по территориям России дальнобойными ракетами.

«Это было абсолютно правильное решение», — заявил Макрон. Его слова передает RT.

Встреча «Большой двадцатки» проходит в Бразилии 18-19 ноября. На ней обсуждаются глобальные вызовы и кризисы и дальнейшее развитие.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ранее он одобрил сообщения о том, что США разрешили бить дальнобойными ракетами ATACMS по российским территориям. «Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — сообщили в Bloomberg. До рукопожатия президент Франции одобрительно высказался о разрешении Штатами, данном Украине, бить по территориям России дальнобойными ракетами. «Это было абсолютно правильное решение», — заявил Макрон. Его слова передает RT. Встреча «Большой двадцатки» проходит в Бразилии 18-19 ноября. На ней обсуждаются глобальные вызовы и кризисы и дальнейшее развитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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