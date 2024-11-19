Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ранее он одобрил сообщения о том, что США разрешили бить дальнобойными ракетами ATACMS по российским территориям.
«Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — сообщили в Bloomberg. До рукопожатия президент Франции одобрительно высказался о разрешении Штатами, данном Украине, бить по территориям России дальнобойными ракетами.
«Это было абсолютно правильное решение», — заявил Макрон. Его слова передает RT.
Встреча «Большой двадцатки» проходит в Бразилии 18-19 ноября. На ней обсуждаются глобальные вызовы и кризисы и дальнейшее развитие.
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